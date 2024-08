Un 16enne punto dal ragno violino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) "Mio figlio è statoda unma non se n’era accorto. In quattro giorni quella che sembrava una pizzicatura di zanzara è divenuta una grossa ferita e lui era molto debole. Per fortuna, preoccupata, l’ho portato in ospedale". A parlare, dopo un sospiro di sollievo una giovane mamma fabrianese. Suo figlio di 16 anni è statosotto il gomito da un, come le hanno confermato i sanitari. "Non so dire se sia avvenuto al parco pubblico Regina Margherita dov’è stato oppure a casa. Ma è accaduto lunedì – prosegue nel racconto la mamma -. Ho chiamato subito il medico di famiglia che ha prescritto l’antibiotico ma lui aveva febbre ed era spossato. Il bubbone il giorno dopo è diventato rosso, pensavamo ad un brufolo, poi si è formato il pus e la ferita si è allargata.