Torino-Atalanta Bellanova e Samardzic pronti al debutto con la Dea L’Atletico Madrid piomba su Juan Musso

(Di sabato 24 agosto 2024) Bergamo, 24 agosto 2024 – Domani alle 18,30 l’sarà ospite delin cerca di un altro successo per mantenere il provvisorio primo posto in classifica, a punteggio pieno, grazie alla differenza reti. Dea che all’Olimpico lo scorso dicembre ha subito una delle peggiori sconfitte dell’era gasperiniana, un brutto 3-0, interrompendo una serie positiva di quattro vittorie consecutive in casa del Toro. Gasperini dovrebbe confermare quasi in toto il blocco che lunedì ha travolto 4-0 il Lecce, con la difesa a tre con De Roon ancora arretrato da difensore al posto di Godfrey, data l’assenza dell’infortunato Kolasinac, confermando sulle corsie esterne Zappacosta e Ruggeri, mentre a centrocampo Brescianini sarà il terzo con Ederson e Pasalic e davanti il tandem offensivo De Ketelaere-Retegui.