Stop ai bagni Ecco le aree inquinate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) ’Divieto di balneazione’ è il cartello fatto allestire giovedì scorso dal sindaco Valerio Vesprini per 100 metri di mare sulla direttrice di via Donizetti, nel quartiere sud. Il primo cittadino lo ha disposto dopo aver ricevuto dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (Arpam) la notifica della non conformità ai limiti previsti dalla vigente normativa per il parametro Escherichia coli sulla stessa direttrice di via Donizetti.