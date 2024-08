Serie A l’Inter non sbaglia contro il Lecce | 2-0 e primo posto provvisorio! Colpo del Genoa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo il tonfo del Milan e la vittoria dell’Udinesela Lazio, sono andate in scena altre due partite del campionato diA:di Simone Inzaghi si è impostaildeldi Gilardinoil Monza. I padroni di casa deltrovano la vie del gol al 5? con Darmian: azione iniziata da Dimarco che trova con un cross Taremi, di testa su Darmian che anche lui di testa sblocca. Prova a pareggiare ilcon Krstovic al 20? ma la palla va fuori. Persi segnalano tentativi ancora di Darmian al 22? e poco dopo di Calhanoglu. Nella ripresa è Thuram ci prova al 53?, un miracolo di Falcone evita la rete ma c’è la richiesta di Var per eventuale rigore: inesistente secondo Di Marco, è solo una respinta in angolo. Nel 66? Gaspar atterra in area Thuram, è rigore e calcia Calhanoglu: rete al 69? per il definitivo 2-0.