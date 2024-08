Segui questi account su Instagram per guadagnare fino a 500 euro Attenzione è una truffa Ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Prato, 24 agosto 2024 – "Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po' del tuo tempo per un po'?". Così inizia il messaggioche da alcuni giorni, secondo quanto emerge dall’alert lanciato dalla polizia postale, sta girando sulle app di messaggistica istantanea. La postale spiega che rispondendo a questo messaggio una presunta "reclutatrice" tenterà di invogliarti ad accettare un'allettante proposta di lavoro: "La nostra azienda sta reclutando dipendenti per un’opportunità di lavoro part-time da casa perre vari marchi che vogliono pagare per aumentare la loro popolarità seguendo i loro. Bastare gliconsigliati che ti vengono forniti, dove puoida 100 a 500 € al giorno, pagamento tramite PayPal o Postepay e tutto ciò di cui hai bisogno èe Telegram. Se hai entrambi possiamo iniziare”.