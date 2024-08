Sabrina Carpenter | il nuovo album Short n’ Sweet tra dolci vendette e aroma di caffè

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) “n’” non è solo il titolo deldi, ma una descrizione calzante della stessa interprete. Classe 1999,si è fatta conoscere per il ruolo di Maya Hart in Girl Meets World, sequel della storica serie Boy Meets World (nota in Italia come Crescere, che fatica!). Nonostante i trascorsi disneyani, tuttavia, la cantautrice originaria della Pennsylvania ha saputo discostarsi in modo intelligente dall’immagine fanciullesca e innocente che il colosso statunitense tende a imporre ai suoi adepti, mettendo in evidenza autonomamente talento e personalità. Accumulatrice seriale di certificazioni d’oro e di platino, adorata dal suo fandom, ha cementato il suo successo nel 2022 con Emails I can’t send. Prodotto dalla Island Records e trascinato dal brano Feather, è apparso nei “Best of” di Rolling Stone e Billboard.