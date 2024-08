Pagelle Il rientro di Santoro fa la differenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) GAGNO 6,5 Fa la paratona su Sibilli, ma non può nulla sul tap in di Novacovich, poi fino alla fine gioca con sicurezza, soprattutto sule uscire nei tanti cross che arrivano dalle fasce. CALDARA 6 Gioca un primo tempo diligente e anche nella ripresa presidia la posizione senza mai strafare, segno di maturità ed esperienza. ZARO 6 Qualche impaccio con la palla tra i piedi in fase in importazione, ma nel presidiare la sua zona è sempre puntuale, soprattutto nei minuti finali. PERGREFFI 6 Partecipa anche lui al ballo della retroguardia nella prima mezz’ora, poi si riprende bene con il solito bel senso della posizione. (28’ st Di Pardo 6 Buon esordio nella sua frazione di gara, tenta anche un esterno velenoso che esce di poco). COTALI 6 La fase difensiva la fa senza grosso impaccio, quando deve offendere fa quello che può.