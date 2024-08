Padovan | Inter-Lecce gara semplice Lautaro Martinez non mancherà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) L’infortunio diporta Simone Inzaghi a schierare Marcus Thuram e Mehdi Taremi titolari in. Giancarlocommenta la scelta, rendendo chiare a Sky Sport le sue aspettative per la partita. FIDUCIA – Con il problema muscolare di, inci sarà spazio per la prima da titolare di Mehdi Taremi dopo il suo arrivo in estate. Un colpo importante, come dimostra il fatto che sia già necessario proprio per la prima di campionato in casa per i campioni d’Italia. Di questo ha parlato Giancarloa Sky Sport: «Ho molta fiducia in Taremi, ritengo sia un grande giocatore. Non credo che l’sentirà la mancanza di. Penso che l’iraniano segnerà, e se non dovesse farlo lui lo farà Thuram».