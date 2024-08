Osimhen si chiude un’altra strada per il futuro | l’annuncio del tecnico non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Si cerca ancora di capire quale sarà ildi Victor: l’attaccante nigeriano è fuori rosa per il Napoli, che nel frattempo sta per accogliere Romelu Lukaku. Quale sarà ildi Victor? L’attaccante è ancora a Napoli in attesa che il suodiventi più chiaro, ma al momento non ci sono proposte concrete sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis. Ci sono pochisul fatto che non ci sono tantissime chances di vedere versata l’importo della clausola rescissoria di oltre cento milioni di euro, prevista nel contratto firmato negli scorsi mesi dalle parti in causa. Da qui al termine del mercato, dunque, tutti i riflettori sono puntati sulla questione, pur consapevoli che manca sempre meno.