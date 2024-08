Le grattinerie e quel poltronismo che affligge i giovani Feltri a gamba tesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Non mi sarei mai aspettato di vivere un'epoca in cui nelle grandi città si aprono "" anziché panetterie. La gente entra nel negozio, si accomoda su un lettino e riceve una grattata di schiena e di testa da un perfetto sconosciuto che per due soldi accartocciati gli fa credere di tenere molto a lui e volerlo coccolare. Chi lo ha praticato, il grattino, e chi lo ha ricevuto spergiura che trattasi di una nuova frontiera del benessere. Si combatte lo stress e la sensazione mortifera di essere una monade senza affetti e gentilezze altrui. Polpastrelli che si arrovellano sulla schiena scansando brufoli e pelle unticcia come panacea di ogni catastrofismo.