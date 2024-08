Lady Gaga e Bruno Mars | Die With a Smile è nata una hit

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 agosto 2024) Già dal primo ascolto si capiva che ci trovavamo difronte ad un pezzo che sarebbe diventato qualcosa di davvero grande e questo è quello che sta succedendo, Diedicontinua a crescere ovunque, giorno dopo giorno. Nessun botto iniziale con annesso tonfo pochi giorni dopo, come succede per i comeback delle popstar che non vengono supportati dal general public, Diemette d’accordo quasi tutti. Evidentemente in un mare di pezzi che seguono l’onda del momento e che dureranno poche stagioni, avevamo davvero bisogno di questa splendida, meravigliosa, rassicurante prevedibilità, di due voci pazzesche che si fondono alla perfezione e che ci regalano una canzone non certamente originale, ma incantevole, senza tempo, con tutti gli ingredienti per restare.