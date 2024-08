Inter-Lecce Inzaghi | Abbiamo gestito bene il secondo tempo Taremi si sta inserendo bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Dopo il pareggio di Genova non eravamo certamente contenti, nonostante abbia visto dei buoni segnali da una partita comunque difficile”. Lo ha detto il tecnico dell’, Simoneai microfoni di Sky Sport dopo la vittoriana per 2-0 contro il. “La fame che ci ha fatto vincere lo scorso anno ci vuole sempre – ha esordito il tecnico -. A Genovafatto una buona gara, nonostante due gol subiti in maniera evitabile. Siamo l’e vogliamo sempre vincere, per questo nonostante segnali importanti non c’era di certo contentezza durante la settimana di allenamento. Lautaro? Venerdì mattina si è svegliato col dolore, insieme allo staffdeciso di non stressarlo nonostante la sua generosità nel voler cercare comunque di esserci. Valuteremo di giorno in giorno – prosegue -, ma vedremo di recuperarlo entro la partita di venerdì.