Il Genoa al fantacalcio | i titolari chi comprare chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 agosto 2024 – L’obiettivo è ripetere, e perché no migliorare, i 49 punti, ovvero l’undicesimo posto, dell’anno scorso e Alberto Gilardino e il suosono pronti a confermare a tutta la Seria A che la forza del Grifone. Certo, le partenze dei due uomini chiave Albert Gudmundsson (accasatosi alla Fiorentina) e Mateo Retegui (ora a Bergamo) a ridosso delle prime giornate di campionato non hanno aiutato, ma come già visto contro l'Inter la capacità dell'intero gruppo squadra di sopperire a queste assenze è un'arma in più. Il merito è anche, e soprattutto, di Alberto Gilardino che, da quando siede sulla panchina dei liguri, è sempre riuscito a tirare fuori il meglio da ognuno dei suoi giocatori facendo sì che rendano al meglio seguendo la sua idea di gioco.