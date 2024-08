Il cane adottato durante la pandemia perché si comporta male Ed è polemica

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 24 agosto 2024) Lily Allen restituisce ila causa di incidenti con il passaporto e dispetti Lily Allen ha recentemente rivelato di aver dovuto restituire il suo, un cucciolo di nome Mary, a causa di una serie di sfortunati eventi.nel 2021la, il cattivomento delha portato a una grave interruzione nella vita della cantante, come ha condiviso nel suo podcast, Miss Me? Mary, il cucciolo dispettoso, ha causato scompiglio Rosicchiando passaporti e visti, creando quello che Allen ha descritto come un “incubo logistico”, soprattuttoladi Covid-19. “È stato incredibilmente costoso e dispendioso in termini di tempo sostituire tutto”, ha spiegato. La situazione è stata particolarmente difficile per le sue figlie, Ethel Mary e Marnie Rose, dal suo precedente matrimonio con Sam Cooper.