Dybala resta alla Roma | no ai milioni dell’Arabia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) A sorpresa Paulospiazza tutti. E dopo aver salutato compagni e staff a Trigoria, pronto a salpare per il calcio miliardarioSaudita, il colpo di scena: la scelta di rimanere in giallorosso. “Ciao, ci vediamo domenica” il suo post sui social che ha fatto letteralmente impazzire inisti.dunque c’è,ed è pronto a vivere una stagione da protagonista all’ombra del Colosseo. Ma quasi sono i motivi che l’hanno spinto a rimanere? Tre gli aspetti fondamentali, riporta Sportmediaset. L’amore della gente dicon i tifosi che gliel’hanno mostrato dal primo giorno; il sostegno e la richiesta di rimanere da parte dei compagni di squadra. E infine una trattativa che, per quanto l’avrebbe ricoperto di denaro, non era ben avviata. E non convinceva né il giocatore né la società stessa. Paulo