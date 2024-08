Downburst cos’è il fenomeno che ha colpito il Bayesian e perché è diverso da un tornado

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) È stato un, secondo la procura di Termini Imerese, a provocare l’affondamento del veliero, e per quanto violento e repentino è unpiù comune di quanto si pensi. Spesso confuso con ilconsiste in forti raffiche di vento in discesa dal temporale, associate, in genere, a intensi rovesci di pioggia e grandine con visibilità quasi nulla. Correnti d’aria che impattano al suolo e divergono linearmente in tutte le direzioni differentemente dal moto vorticoso delle trombe d’aria. Le folate possono raggiungere velocità elevate, superiori ai 100 Km/h ma che possono arrivare a oltre 200Km/h. L’aria calda sale e contemporaneamente quella fredda che si trova più in alto scende e si schianta sul suolo in velocità per poi propagarsi con venti violentissimi paralleli alla superficie.