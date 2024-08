Coppia rapinata in spiaggia a Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024)(Lucca), 24 agosto – Una notte d'estate. Una meta bella come(Lucca), unache decide di passare un po' di tempo insieme, lontano dal caos che c'è nel mese d'agosto. Il problema sono i malviventi in agguato e quello che è accaduto ad unadi giovani fa riflettere. Stamani intorno alle 5 la, intorno allasul molo, è stata. Ad agire, secondo quanto emerso, sarebbero stati in due, descritti come stranieri. Lasarebbe stata presa di sorpresa, minacciata e poi derubata di oggetti personali. Gli autori sarebbero quindi fuggiti facendo perdere le tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri.