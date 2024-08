Bayesian la scoperta choc | tra le vittime c’era lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 24 agosto 2024) Il magnate inglese Mike Lynch aveva organizzato una vacanza a bordo del, che però è finita in tragedia. A causa di una tromba d’aria il veliero si è inabissato uccidendo 7 delle 22 persone a bordo. A morire è proprio il proprietario dello yacht e sua figlia Hannah, il cui corpo è stato recuperato per ultimo ieri. Tra lepoi,anche lui: Chris Morvillo. Leggi anche: Naufragio, il comunicato ufficiale della famiglia Lynch Leggi anche: Napoli, devastante incendio in periferia: vigili del fuoco ancora al lavoro, la: tra leChris Morvillo Insieme anche nella tragedia.