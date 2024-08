Al via il ciclo di presentazione di libri alla festa Marina Slow

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Pisa, 24 agosto 2024 - Si apre domani alle 19 ildiallo spaziodella2024 (via della Sirenetta adi Pisa) gestito dlibreria Erasmus di Pisa con il romanzo “Clochard” del pisano Luca Poli edito da Carmignani editrice. Laavrà luogo attraverso un dialogo di Alessandro Cheli con l’autore. Il romanzo nel narrare la drammaticità della metamorfosi della vita di un uomo, che da avvocato benestante e di successo si ritrova a vivere in strada come senzatetto, mette a fuoco l'autenticità della vita, l’essenzialità degli affetti e dell'amore, a contrasto con la vita frenetica, il denaro e i beni della vita agiata. Domenico Baroni, il protagonista del romanzo, è un uomo facoltoso che vive in una bella casa in città. Ma non la sente sua. Si trova a sognare la sua casa semplice, in campagna, di quando era bambino.