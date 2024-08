Uomini e Donne brutta disavventura per un’amatissima coppia | Tutto è iniziato con due ragazzi che ci hanno citofonato di sera e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Di recente, un’ex corteggiatrice diha raccontato ai suoi followers di aver vissuto momenti di terrore in casa propria. Stiamo parlando di Claudia Dionigi, legata da cinque anni all’ex tronista Lorenzo Riccardi, che l’ha scelta al termine del suo percorso a. Claudia, che nel 2022 è diventata mamma di Maria Vittoria e il prossimo 3o novembre convolerà a nozze con Lorenzo, ha raccontato lache ha dovuto affrontare. “Ciao ragazze, come state? Allora, vi volevo raccontare un attimino quello che ci è successo ieriperché mi avete scritto in tantissime.bene per fortuna, però non vi nego che ho avuto una paura fott*ta e ho tutt’ora una paura fott*ta. Perché, insomma, se anche uno dentro casa propria ha paura non è una cosa bella.