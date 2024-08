The Social Home nel cast del reality anche un discusso ex protagonista di Uomini e Donne | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Grande curiosità per il nuovoshow condotto da Alex Belli che andrà in onda esclusivamente via web. All’interno del, come ormai ben noto, ci saranno sia personaggi Vip, sia personaggi del tutto sconosciuti. Tra i personaggi conosciuti a gran parte del pubblico e deiabbiamo i già confermati: Gabriela Chieffo, insieme al suo fidanzato Giuseppe Ferrara, la coppia che ha partecipato a Temptation Island. Poi due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Gianluca Costantino e Davide Donadei (conosciuto in primis per aver partecipato come tronista a). Ad aggiungersi poila recente Emy Buono, exdelLa Pupa e il Secchione. Si sta delineando sempre più dunque quello che sarà l’interodei personaggi Vip che prenderanno parte a The, così come inizianoad essere presentati i concorrenti Nip.