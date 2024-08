Sanità Gesualdo Fism | Procacci medico valente e generoso con pazienti e colleghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 22 Ago. (Adnkronos Salute) - “Ci ha lasciati unprofessionista, Vito, direttore del Pronto soccorso del Policlinico di Bari. Oltre alla competenza e alla profonda dedizione al lavoro, voglio ricordarne la generosità con cui si è sempre prodigato non solo per i, ma anche per i”. Così Loreto, presidente della Federazione delle società-scientifiche italiane (), ricorda il collega scomparso improvvisamente. “Sono profondamente colpito - continua- Mi legava a lui una lunga conoscenza, maturata prima agli Ospedali Riuniti di Foggia doveera direttore del Ps, agli inizi degli anni 2000 e, successivamente, con il trasferimento di entrambi presso il Policlinico di Bari. Abbiamo condiviso le difficoltà del periodo Covid e tutte le amarezze per riuscire a superare le prove ardue e gli intoppi burocratici.