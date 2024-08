Saligari smorza gli entusiasmi | Tiberi per ora non é di prima fascia Il percorso della Vuelta non mi piace

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Conclusa la sesta frazione di questadi Spagna abbiamo raggiunto telefonicamente Marcoper tracciare un bilancio di queste prime tappe che vedono, al momento, leadergenerale l’australiano, vincitore anche di tappa, Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) con 4’51” di vantaggio su Roglic. Il primo degli italiani in ottica generale è Antonio, settimo con un ritardo di 5’29”. La UAE sta dominando la stagione. A cosa pensi sia dovuta la loro superiorità? E che cosa ti aspetti da loro in questa? “Rischiano di vincere anche la, con Yates o Almeida. L’incognita è Roglic che bisognerà vedere come andrà, ma la vedo come squadra favorita. Quello di quest’anno è il loro anno e la locomotiva Pogacar penso sia trainante a livello psicologico e quindi può fungere da traino anche per i compagni”.