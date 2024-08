Roma blackout dei servizi anagrafici in mattinata | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Questa mattina dalle 8.30 alle 10.30 – 10.45 si è verificato una sospensione operativa del portale istituzionale diCapitale e, con esso, deiweb che sono erogati attraverso questa piattaforma telematica, tra i quali anche parte dei. Quelli erogati tramite piattaforme esterne, come le Cie (AgendaCIE) sono infatti stati erogati normalmente, come alcunilegati ad altridi stato civile (morte e nascite) per cui l’impegno lodevole del personale ha permesso di supplire alle difficoltà. Altri sono stati sospesi, nella fascia oraria di criticità del portale, e immediatamente sono stati rifissati nuovi appuntamenti, si ribadisce solo per quelle attività collegate al portale diCapitale e gestite tramite esso.