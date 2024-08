Rientro a tutto sport | partono i corsi per ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – Alla fine dell’estate riaprono le societàive che hanno messo a punto i calendari della stagione 2024-2025. Tra gioco, divertimento e attivitàiva, sono questi i giorni in cui le famiglie si organizzano per iscrivere i propri figli aiche andranno avanti durantel’anno scolastico. La scelta è vasta e sono tante le società che offrono giornate di prova gratuite e settimane di open day. Tra le possibilità anche i voucherper gli atleti minorenni e disabili fino a 26 anni residenti nel Comune di Arezzo. Le famiglie potranno fare domanda per ottenere un voucher da 150 euro entro il 26 agosto. Alla Scuola Basket Arezzo, l’avvio della stagione del minibasket Nova Verta, il 7 settembre quando il parquet del pala«Mario d’Agata» tornerà ad animarsi con i nati tra il 2013 e il 2020.