Quando si gioca Musetti-Opelka US Open 2024 | definito l’orario programma in chiaro tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo la miglior estate della carriera, in cui si è fermato solamente a cospetto di Novak Djokovic tra Roland Garros (terzo turno), Wimbledon (semifinale) e Giochi Olimpici (semifinale), Lorenzonon vuole fermarsi e si presenta a Flushing Meadows con l’obiettivo di confermarsi competitivo anche sul cemento in occasione degli US, ultimo Slam della stagione. Il talento toscano, accreditato della testa di serie numero 18, non è stato fortunato nel sorteggio e dovrà affrontare un primo turno molto insidioso contro il big server americano Reilly, sempre pericoloso su campi veloci come quelli di New York. L’azzurro non ha mai battuto il 26enne statunitense, che si è imposto in tutti e tre gli scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore (uno sul rosso, due sul cemento).