Prima coppia Temptation Island | chi sono Diandra e Valerio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024)sta per tornare. La versione autunnale - che però viene registrata a partire da oggi venerdì 23 agosto all’Is Morus Relais in Sardegna e quindi di autunnale non ha praticamente nulla - andrà in onda su Canale 5 ogni martedì a partire dal 10 settembre. Il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sarà ancora condotto da Filippo Bisciglia, ormai uomo immagine inamovibile di. Le coppie in gioco dovrebbero essere sei o sette, ladelle quali è stata presentata oggi attraverso il consueto promo in tv e sui social. E già fa discutere., lei romana e lui originario di Brindisi, stanno insieme da oltre sette anni. “, ho 37 anni e vengo da Roma.fidanzata conda sette anni e mezzo e da sette conviviamo.una donna realizzata nel mio lavoro,un medico veterinario e un’imprenditrice.