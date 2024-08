Mai successo qualcosa di più bello Per la prima volta sei salito sul palco con la mamma | la commozione di Bianca Atzei col figlio in braccio ad uno show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Piccola sorpresa durante il concerto dial VOI Tanka Village, in Sardegna. All’improvviso sulè apparso il piccolo Noa Alexander, avuto dal compagno Stefano Corti. Il bambino è corso tra le braccia dellache lo ha abbracciato e gli ha dedicato lo storico brano in dialetto sardo “No potho reposare“. “Non mi è maidi più. – ha commentato la cantautrice – Per laseisulcone mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere. Il bene che mi fai è immenso e io sono pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio”. L'articolo “Maidi più. Per laseisulcon la”: ladicolinad unoproviene da Il Fatto Quotidiano.