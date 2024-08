Lorenzo Sonego riassapora la finale dopo due anni a Winston-Salem nessuno sconto a Goffin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)torna in unaATP per la prima volta dal 2022. Il torinese conquista l’ultimo atto al 250 di, e lo fa demolendo il belga Davidcon un inequivocabile 6-3 6-2 in un’ora e 19 minuti. Sfiderà domani uno tra il ben più che redivivo spagnolo Pablo Carreno Busta e l’americano rampante Alex Michelsen; inevitabilmente si tratta di dover pensare a filosofie tennistiche ben differenti. Prova a partire subito forte, che viene spedito da un doppio fallo disul 15-40 già nel secondo game. Il belga sbaglia in lunghezza sulla seconda delle due chance per il torinese, comunque partito con grande convinzione. La differenza di livello di gioco attuale tra i due si vede tutta: sul 30-15 scambio molto lungo e spettacolare vinto daa rete, poi doppio fallo die palla del 4-0, non sfruttata però dall’azzurro.