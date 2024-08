L’assessore Camporota | Più coesione sociale e maggiore integrazione per aumentare la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anche l’ultimo tassello delle nomine del sindaco Massimo Mezzetti è andato al suo posto e la squadra di governo è ora al completo. La nomina di Alessandracome assessora allaintegrata va di fatto a ultimare la giunta che per i prossimi cinque anni governerà la città. L’ex prefetto, presentato ieri dallo stesso sindaco, ha assunto numerose deleghe:urbana integrata, polizia locale,e cittadinanza, volontariato e associazionismo. La designazione, voluta con forza da Mezzetti, è stata presa "in virtù delle qualità e delle competenze dimostrate negli anni da prefetto proprio sul territorio modenese" e ora l’assessora è chiamata a ricoprire un altro importante incarico nel quale dovrà lavorare per fronteggiare, a 360 gradi, il nodo spinoso dellain città.