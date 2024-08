Lanciano in lacrime | in un incidente morti i giovanissimi Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dovevano raggiungere gli amici ad una festa ma sonoin unstradale a Fossacesia. Le vittime sono giovanissime. Si tratta di, 18 anni, e, 19 anni, entrambi di(Chieti).stavano percorrendo in sella a una moto Honda via Scorciosa Vecchia, strada parallela alla provinciale 524 che collegaa Fossacesia.avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada contro alcuni ulivi e un palo di cemento della pubblica illuminazione. All’arrivo dei soccorritori del 118, pernon c’è stato nulla da fare.è insi erano diplomati questa estate. La procura diha aperto un’inchiesta. In base ai primi accertamenti, condotti dai carabinieri di Fossacesia e del nucleo radiomobile di Ortona, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.