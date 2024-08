Lady Roma e il sisma | Qui speranza e fiducia nonostante i sacrifici Al lavoro per rinascere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Lucia Gentili VISSO (Macerata) Sulle orme del padre e del nonno. L’imprenditrice Rosella Sensi, ex presidente dellaCalcio, è sindaca di Visso da giugno. Il suo sogno per questo luogo del cuore, lo ribadisce sempre, è che torni ad essere "la perla dei Sibillini". In questa fase, insieme a tutta la squadra, sta studiando e analizzando la situazione, le due velocità della ricostruzione, pubblica e privata (troppo lenta la prima), le strategie di rilancio per fare in modo che le persone tornino a Visso. Le famiglie in particolare. "Viaggio con un gruppo fantastico – dice la Sensi -, non da sola. Ed è prezioso il confronto con i cittadini". Anche nonno Silvio (dal 1960 al 1970) e papà Franco (dal 1985 al 1995) furono sindaci di Visso.