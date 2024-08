Inizio anno scolastico 2024 2025 ecco di quanto sale la spesa per il corredo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anche quest'sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta "stangata" di settembre legata all'acquisto di libri e materialiper alunni e studenti. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ognii dati ufficiali sul caro-scuola e le spese che dovraffrontare i genitori in occasione dell'avvio del nuovo. Perriguarda il materiale, l'offerta è estremamente diversificata sia sul fronte delle marche che dei prezzi al pubblico, e ognicompaiono sul mercato nuove linee e nuovi prodotti per gli studenti, spiega il Codacons. I beni che registrano i maggiori rincari sono zaini, diari e astucci "griffati": in questo caso nei negozi specializzati, fisici e online, gli aumenti possono raggiungere anche il 15% rispetto allo scorso. Più contenuti, e nell'ordine del 3%, i rincari dei prodotti scolastici non di marca.