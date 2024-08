Fedez e la canzone sul pandoro il rapper smentisce il riferimento a Ferragni e sbotta | Non l’ho scritta io

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024)e lasul, ilnega ilNessuna frecciatina nei confronti di Chiara, accusato di aver lanciato una stoccata alla sua ex nel nuovo singolo di Niky Savage al quale lui ha collaborato,contro i giornalisti. Nei giorni scorsi, infatti, era emerso un video di un live a Porto Rotondo, nel quale ilpresentava in anteprima il nuovo singolo di Niky Savage, che dovrebbe chiamarsi DiCaprio, al quale lui stesso ha collaborato. Nel brano c’è una strofa, cantata da Niky Savage, che recita: “Cu** panettone, ma non è Balocco”. Nonostante la strofa nel brano non sia direttamente cantata da, che invece interpreta il ritornello del singolo, non era sfuggito il fatto che il, nel corso del live, non abbia esitato a canticchiare la, incluso il passaggio “incriminato”.