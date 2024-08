Fabio Ravasio ciclista travolto e ucciso a Parabiago | non è un incidente ma un omicidio premeditato dalla moglie brasiliana Sei arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 - Non era unstradale con un pirata in fuga e unmorto ma un vero e proprio, 52 anni, è statolo scorso 9 agosto a. Gli assassini sarebbero sei persone in qualche modo facenti parte della cerchia delle amicizie e conoscenze più intime. Di più, tra i 6 fermati c'è anche ladella vittima, la 49enneAdilma Pereira Carneiro. Secondo le indagini dei carabinieri sarebbe la presunta ideatrice del piano omicida per motivi economici. Queste le clamorose conclusioni dei carabinieri della Compagnia di Legnano al termine di una lunga e accurata indagine.in bici da un pirata. Amici sconvoltitragedia: "Aveva belle parole per tutti" La confessione A uccidere, e a confessare il delitto, sarebbero stati sei uomini checonosceva bene.