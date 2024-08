Disabilità a Caserta fondi per eliminare le barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 23 agosto 2024). Il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania per l’attivazione del Peba (Piano di Eliminazione delle), che per la prima volta verrà realizzato in città. Le risorse, in questa fase iniziale del processo di elaborazione del Piano, saranno utilizzate per la progettazione. “Il Peba – spiega una nota – è lo strumento grazie al quale è possibile monitorare, progettare e pianificare interventi che devono avere la finalità di rendere pienamente fruibili e accessibili gli edifici pubblici per tutte le persone. I Peba permettono di porre in essere tutte le azioni perleinsistenti sul territorio.