Calciomercato Inter Satriano cambia maglia | ufficiale la nuova destinazione le cifre

(Di venerdì 23 agosto 2024) Martinha accettato il corteggiamento del Racing Lens e si prepara per unaesperienza della sua carriera. “Il centravanti uruguaiano Martinviene ceduto in prestito al Racing con diritto di riscatto”. Lo scrive il Racing Lens sul suo sito. L’affare è stato definito per 6 milioni di euro. “E’ con grande piacere che diamo il benvenuto a Martintra le nostre fila –scrive Pierre Dréossi, dg del club-. Molto presto nella sua giovane carriera, Martin è emerso come un promettente attaccante in Uruguay. Questo gli ha permesso di approdare all’e di continuare la sua crescita a contatto con una delle squadre più titolate d’Europa. Martin è un gran lavoratore che ha avuto una serie di esperienze convincenti in Francia e in Italia per confermare le sue qualità. Ciò dimostra la sua grande forza di carattere.