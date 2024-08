Beach volley Tour Elite 16 Amburgo | Cottafava Nicolai ai quarti avanti anche le due coppie femminili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cala il sipario sulla fase a gironi della tappa del Pro16 di, di scena ad, in Germania. Arrivano ottime notizie per l’Italia, visto che Samuelee Paolohanno vinto il proprio gruppo e si sono qualificati per idi finale. En plein di successi per il duo azzurro, che ha piegatoi brasiliani Evandro/Arthur Lanci con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-19, 15-13). Sotto di quattro lunghezze nel secondo parziale, dal 9-13 hanno inanellato un parziale di 12-5, vincendo poi in rimonta al tie-break. Hanno superato il girone, approdando però agli ottavi,le dueimpegnate nel torneo femminile. Valentina Gottardi e Marta Menegatti sono state sconfitte con il punteggio di 2-1 (17-21, 21-14, 16-14) dalle elvetiche Huberli/Brunner ed hanno chiuso il girone al terzo posto: sfideranno le finlandesi Ahtiainen/Lahti.