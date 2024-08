VIDEO Luna Rossa batte Orient Express | prima vittoria nei preliminari di America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)è tornata in acqua dopo il problema elettrico accusato nelle battute iniziali del confronto con Team New Zealand, al debutto nelle regatedellaCup. Il sodalizio italiano ha sconfittoin un testa a testa a senso unico: i francesi hanno faticato ad alzarsi in volo quando mancavano un paio di minuti alla partenza e sono scattati con una decina di secondi di ritardo da Team Prada Pirelli, che ha così potuto amministrare il vantaggio e conquistare lanon ha dovuto spingere più di tanto nei sei lati del campo di regata (tre di bolina e tre di poppa), controllando la situazione senza particolari patemi d’animo e sfruttando questa prova per fare un punto della situazione sullo scafo dopo il problema emerso contro i Kiwi.si è imposta con 1’33” di vantaggio nei confronti di