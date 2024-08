Vico del Gargano | stasera Raf Celebra sul palco i quaranta anni di Self control

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didel: È tutto pronto, adel, per il concerto-evento di Raf che si terrà giovedì 22 agosto in Piazza Monte Tabor (ingresso gratuito), con inizio previsto alle 21.30. Raffaele Riefoli, in arte Raf, celebrerà suli 40esatti dal lancio di “”, in assoluto una delle canzoni italiane di maggior successo nel mondo con 20 milioni di copie vendute e la pubblicazione del singolo in 21 Paesi differenti. Ai suoi concerti, come capita solo ai grandi della musica capaci di farsi apprezzare nel tempo, giovani, donne e persone di ogni generazione conoscono e cantano a memoria decine di canzoni entrate a far parte della loro vita come una colonna sonora senza tempo. Merito di uno stile personalissimo, originale, versatile, e di una cultura musicale che ha pochi eguali.