Una serata in musica per non dimenticare

(Di giovedì 22 agosto 2024) Per ricordare Alessandra Matteuzzi la sua famiglia ha organizzato quest’anno unadi commemorazione speciale. L’appuntamento sarà domani, alle 21, in piazza Lucio Dalla, a Bologna. "A due anni dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la famiglia rinnova la volontà di condividere con tutta la comunità un momento per ricordarla e per ricordare tutte le donne vittime di violenza", si legge sull’invito alla, che si intitola ’Diamo voce ad Alessandra’. Gli anni scorsi erano state organizzate dai parenti due fiaccolate. Nel 2022 centinaia di persone sfilarono in via dell’Arcoveggio fino ad arrivare proprio sotto casa di Sandra. Nel 2023 invece le torce illuminarono tutto il centro storico. Quest’anno, invece, la famiglia ha scelto una commemorazione diversa. Il programma prevede infatti di restare in piazza Lucio Dalla, in via Fioravanti.