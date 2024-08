Ultime manutenzioni per le scuole Il plesso di via Marche ora riapre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’amministrazione comunale di Grottammare ha avviato una serie di sopralluoghi nei plessi scolastici per valutare la messa in opera di lavori di manutenzione ordinaria in vista della riapertura, fissata a mercoledì 11 settembre. Il valore degli interventi è stimato in circa 30.000 euro di lavori. Sono opere che andranno ad aggiungersi a quelle straordinarie già in corso per migliorare la qualità degli stabili e il benessere degli ambienti educativi, valutate complessivamente 4,5 milioni di euro. Il primo cantiere in chiusura è ildi via, che sarà riconsegnato a breve con il massimo indice di sicurezza sismica per quanto riguarda un edificio pubblico.