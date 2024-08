Tutto pronto per Castel Clementino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si è rimessa in moto la macchina organizzativa del Torneo Cavalleresco diper riprendere il programma della rievocazione storica là dove è stato giocoforza interrotto a causa del maltempo e per preparare al meglio il rush finale della 56° edizione. Sabato 24 agosto, dalle ore 21,30, il corteo storico in notturna, come sempre suntuoso e di grande suggestione; l’abate di Farfa, la lettura del bando e l’estrazione dell’ordine di gara di domenica 25 agosto quando (dalle ore 17) al campo, i cavalieri daranno prova della loro destrezza cercando di primeggiare fino all’ultimo anello per la conquista del Palio (biglietti: 15 euro prato, 25 euro tribuna, info e prevendite: 342 573196).