Morto in mare Vito Procacci medico simbolo dell’emergenza Covid Fu multato per i troppi straordinari

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bari, 22 agosto 2024 – Un tuffo inse l’è portato via., il direttore del pronto soccorso del Policlinico Bari, diventatodella lotta al, èieri sera annegato dopo un malore accusato mentre nuotava. Aveva 65 anni, era in vacanza a Gallipoli e si era concesso un bagno serale nella spiaggia della Purità. A nulla sono servite le manovra dei soccorritori per rianimarlo. Fratello dell’onorevole Giovanni,era stato uno dei volti protagonisti nella prima fase del: in prima fila contro l’emergenza nel policlinico barese, con gli infermieri e il personale del suo reparto aveva diffuso video in cui invitava le persone a stare a casa per evitare i contagi. Ma era diventato davvero noto per la beffa della multa: fu infatti sanzionato per i “” proprio durante la seconda fase della pandemia.