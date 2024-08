Meccia e Bolognesi al top I movimenti del mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Brillanti risultati nel corso della settimana e novità dal ciclo. Al Velodromo "Glauco Servadei" di Forlì, la finale del Trofeo Superpistard 2024, con l’assegnazione delle maglie finali protagonista il team juniores Vangi Il Pirata di Calenzano. Nelle due gare, "Scratch e Corsa a punti" i protagonisti assoluti sono stati rispettivamente Leonardoe Thomas(nella foto). Quest’ultimo nella combattuta finale, ha guadagnato i punti che gli hanno permesso di vincere la Challenge Superpistard 2024. Nella gara invece per élite e under 23 svoltasi a Gambassi Terme, secondo posto per il valdarnese di Incisa Matteo Regnanti della Hopplà Petroli Firenze, battuto in volata dal forte Francesco Parravano, mentre il suo compagno di squadra Michael Belleri, quarto.