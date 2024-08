Maxi rogo a Roma | condizioni gravi per i soccorritori feriti tre interventi chirurgici in programma

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il più grave è un vigile del fuoco di 51 anni con ustioni estese sul 54% del corpo; tre deisaranno sottoposti ala prossima settimana., 22 agosto 2024 – La città diè ancora sotto shock dopo il devastante incendio che ieri ha colpito la capitale, provocandodanni e mettendo in pericolo la vita di moltiimpegnati nelle operazioni di spegnimento. Tra questi, quattro sono attualmente ricoverati in prognosi riservata presso il Centro Grande Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio, conche destano profonda preoccupazione. Il paziente più critico è un vigile del fuoco di 51 anni, che presenta le ustioni più estese e profonde tra i. “Le ustioni interessano il 54 per cento del corpo,” ha dichiarato Giuseppe Spaltro, direttore del Centro Grande Ustionati del Sant’Eugenio, sottolineando latà della situazione.