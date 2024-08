Il contributo Ue alla costruzione del Ponte di Messina è un insulto alla miseria

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago – In certi casi sarebbe meglio il silenzio, o l’inattivismo comunicativo, chiamatelo come vi pare. Elargire elemosine per fare finta di sostenere è veramente ridicolo. Tranne che per gli europeisti, sia chiaro, visto che loro si tengono tutto, qualsiasi attacco, qualsiasi impropria “prestazione sessuale economica passiva” (non mi viene in mente un altro modo “elegante” per rendere chiara la metafora), qualsiasi umiliazione. Per le persone normali quanto meno il dubbio di essere presi in giro si insinua. Il “Ue”delè una presa in giro È passato un mese circa, e lo abbiamo aspettato di proposito, per commentare il “Ue”deldi. Volevamo aspettare eventuali aggiornamenti che, strano a dirsi, non sono arrivati.