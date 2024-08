Il candidato alla vice presidenza Tim Walz si presenta agli elettori | Sono uno di voi un vicino di casa Non mi sottovalutate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) È stato introdotto da un suo ex allievo e dsquadra di football che ha allenato, oggi tutta composta da uomini di mezza età, entrati sul palco della Convention con camicie a scacchi, jeans, cappellini. Subito dopo è partita Small Town di John Mellancamp, il cantore dell’Heartland rurale americano. Se c’erano dubbi sul personaggio che Timreciterà durante questa campagna elettorale, i dubbistati rapidamente dissolti dsua entrata in scena allo United Center di Chicago. Accettando la candidatura apresidente degli Stati Uniti, Timha fatto la parte dell’insegnante di scuola media. Ha fatto l’allenatore. Ha fatto il buon. Ha fatto il padre e il marito. Ha fatto l’uomo della porta accanto, quello in cui tutti posidentificarsi. Ha esibito il buon senso e la spontaneità dell’americano del Midwest.