Cinghiale sbuca sulla strada e investe coppia in scooter | i due finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancona, 22 agosto 2024 – Ancora problemi legati alla presenza dei cinghiali ad Ancona: poco dopo le 23 di mercoledì 21 agosto, in via del Castellano, untoed ha travolto uno, con a bordo un uomo e una donna. A seguito del violento impatto l’uomo e la donna sono rovinati a terra. A soccorrerli un’automedica del 118, partita da Loreto e giunta prontamente sul posto, e un’ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato all’di Torrette i due feriti, in codice rosso. Fortunatamente, entrambi non si trovano in pericolo di vita.