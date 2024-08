Tpl e mensa scolastica Al via le iscrizioni solo in modalità digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono attive fino al prossimo 15 settembre leper il trasporto e la refezione. Quest’anno sono stati infatti previsti tempi più lunghi per dare modo a coloro che ancora non hanno provveduto di presentare la domanda. Per iscriversi occorre compilare la richiesta on line sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione dei servizi educativi, utilizzando lo Spid. Da quest’anno ledevono essere effettuate sia dai nuovi iscritti che da coloro che usufruivano già del servizio. Peraltro, da settembre, Lastra a Signa avrà due nuovi pulmini per il trasporto scolastico. I mezzi sono stati finanziati con risorse comunali per un totale di 223mila euro: si tratta di un pulmino a 25 posti (di cui uno per disabili, più 4 per accompagnatori) e di uno con 28 posti (e 4 per gli accompagnatori).